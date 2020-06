Ronald Koeman heeft het coronavirus gehad. De bondscoach van het Nederlands elftal is er flink ziek van geweest, zo vertelt zijn vrouw Bartina.

"Ronald en ik hebben allebei corona gehad", zegt Bartina Koeman in een interview met Libelle. "Onze coronatest was negatief, maar vervolgens hebben we een bloedtest gehad en bleken er bij ons allebei antistoffen in het bloed te zitten. Bij Ronald meer dan bij mij. Hij is er ook heel ziek van geweest, mijn klachten waren milder."

De vrouw van Koeman zegt niet precies wanneer hij corona had, maar het was voordat hij op 4 mei met hartproblemen werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij onderging met succes een hartkatheterisatie en mocht een aantal dagen later naar huis.

De 57-jarige Koeman liet een paar dagen later al weten dat hij zich weer "zo gezond als een vis" voelde.

'Hij zei dat hij een stevige druk op zijn borst voelde'

Bartina kijkt in het interview ook nog terug op de dag dat Koeman werd opgenomen. Hij kwam die dag thuis na een fietstocht en voelde zich niet lekker.

"Hij ging op bed liggen en zei dat hij een stevige druk op zijn borst voelde. Dit is het hart, dacht ik, en heb onmiddellijk 112 gebeld. Ronalds vader is door hartproblemen overleden, zo ook de broers van zijn vader. De ambulance was er snel. Op de ECG was te zien dat Ronald een hartinfarct had gehad."

Inmiddels voelt Koeman zich al weken goed. Eigenlijk had hij nu bezig moeten zijn met Oranje en het EK, dat afgelopen vrijdag van start zou gaan. Het toernooi is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar zomer. De eerstvolgende interland van het Nederlands elftal is op 4 september de Nations League-wedstrijd thuis tegen Polen, maar het is de vraag of dat duel doorgaat.