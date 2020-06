Met de stadsderby Sevilla-Real Betis wordt donderdagavond na ruim drie maanden La Liga hervat en komend weekend is het de beurt aan FC Barcelona en Real Madrid. Een spannende titelstrijd lonkt tussen de club van Frenkie de Jong en de eeuwige rivaal uit Madrid, maar wel in een land waar voetbal even iets minder belangrijk is.

"Of Spanje hunkert naar voetbal? Nee, daarvoor is de angst voor het coronavirus nog te groot", vertelt Edwin Winkels, die sinds 1988 als correspondent in Barcelona woont. "De Spanjaarden zijn nu eerder bezig met het herwinnen van hun eigen persoonlijke vrijheden. Voor het eerst is voetbal bijzaak in het land."

Met meer dan 27.000 doden is Spanje hard getroffen door het coronavirus, al gaat het de laatste weken veel beter. Het hervatten van La Liga is een volgende stap in de versoepelingen, maar uiteraard gebeurt dat in lege stadions. Real Madrid speelt niet eens in het imposante Estadio Santiago Bernabéu, dat wordt verbouwd, maar in een stadionnetje op het eigen trainingscomplex Valdebebas.

"Het zal anders worden voor lege tribunes. Toch denk ik dat Spanje gewoon voor de televisie gaat zitten. Er zijn nog elf speelronden te gaan en Barcelona staat maar twee punten voor op Real. Het kan een spannende eindsprint worden. De geluiden die ik hoor zijn dat de lange pauze Barcelona goed heeft gedaan, maar dat mocht ook wel."

Frenkie de Jong met mondkapje op het trainingscomplex van FC Barcelona (Foto: Pro Shots)

'Ik zie aardig wat jochies met nummer 21'

In de maanden voor de coronacrisis was het nooit rustig bij Barcelona. Voor het eerst sinds Louis van Gaal in 2002 werd met Ernesto Valverde tijdens het seizoen een trainer ontslagen en onder opvolger Quique Setién werd het spel niet veel beter. En daar kwam een ruzie tussen sterspeler Lionel Messi en het bestuur van de club nog eens overheen.

"Nu lijkt het eindelijk redelijk rustig", vervolgt Winkels. "Misschien dat het Setién gelukt is om tijdens de lange pauze zijn ideeën van voetbal in de ploeg te slijpen. Niet dat het tiki-taka van de tijd van Guardiola terug komt. Dat komt nooit meer terug. Maar het kan wel wat frisser worden."

Daarbij zal hoogstwaarschijnlijk weer een rol weggelegd zijn voor De Jong, die voor de coronacrisis vrijwel alles speelde. Vlak voordat Spanje in lockdown ging interviewde Winkels hem nog voor zijn boek 'Van Johan tot Frenkie', dat deze week uitkwam.

"Frenkie is al redelijk populair hier. Ik zie aardig wat jochies met een shirtje met rugnummer 21 lopen. Het is ook hoopvol dat hij zoveel speelt, al is hij nog niet toonaangevend in het spel van Barcelona. Dat komt denk ik deels door de onrust binnen de club en deels door de positie waar hij speelt. Het is ook niet het beste Barcelona waarin hij terechtgekomen is."

De Jong, die vorige maand 23 jaar werd, speelt in Camp Nou tot dusver meer naar voren dan in zijn tijd bij Ajax. "Hij is blij met de speeltijd die hij krijgt, doet veel ervaring op. Maar ik denk dat hij uiteindelijk beter tot zijn recht komt als hij meer teruggetrokken speelt. Naast Busquets. Dan kan hij op termijn het brein van de ploeg worden achter Lionel Messi. Misschien heeft Setién dat ook in zijn hoofd en gaan we dat de komende tijd al meer zien."

Op 1 maart verloor FC Barcelona de Clásico met 2-0. (Foto: Pro Shots)

'Voor Nederlanders zou het leuk zijn'

De Jong wordt in Barcelona ook een beetje gezien als man voor de toekomst in een selectie die gekleurd wordt door dertigers. Lionel Messi wordt deze maand 33. Gerard Piqué en de van een blessure teruggekeerde Luis Suárez zijn dat al, terwijl Sergio Busquets (31), Jordi Alba (31), Ivan Rakitić (32) en Arturo Vidal (33) ook op leeftijd raken.

"Dat kan een factor worden in de titelstrijd", zegt Winkels. "Ik zeg niet dat de selectie te oud is, maar de komende weken gaat het in hoog tempo door met twee competitiewedstrijden per week. En dat bij de hoge Spaanse temperaturen van juni en juli, met een korte hersteltijd."

"Het wordt zwaar, maar voor ons Nederlanders zou het leuk zijn als Barcelona kampioen wordt. Dat is de laatste jaren vaak gebeurd, maar nu kan het door De Jong eindelijk weer eens met een Nederlandse basisspeler. Daarvoor moeten we terug naar de periode van Giovanni van Bronckhorst, bijna vijftien jaar geleden. Het wordt weer eens tijd."

De eerste wedstrijd van FC Barcelona na de coronastop is zaterdag om 22.00 uur uit tegen Real Mallorca. Een dag later speelt Real Madrid om 19.30 uur thuis tegen Eibar.