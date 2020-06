Saarbrücken-Bayer Leverkusen ·

58' GOAL Bayer Leverkusen! 0-3



Als het nog niet beslist was dan is dat het nu wel. Opnieuw is Demirbay belangrijk als hij Karim Bellarabi in stelling brengt. De middenvelder houdt de bal behendig bij zich en schiet raak in het dak van het doel.