Eintracht Frankfurt-trainer Adi Hütter beseft dat zijn ploeg woensdag voor een zeer zware opgave staat in de halve finales van de DFB-Pokal. De huidige nummer elf van de Bundesliga treft Bayern München dat sinds de hervatting ongeslagen is.

"We gaan naar München met de hoop dat we het onmogelijke presteren", zei Hütter dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Het is duidelijk dat we niet elke aanval van Bayern kunnen stoppen, maar we geven ons niet zomaar gewonnen."

Bayern, dat in november voor het laatst een wedstrijd verloor, laat de afgelopen weken voor lege tribunes een bijzonder hoog niveau zien. In de Bundesliga werd Frankfurt twee weken geleden nog met 5-2 verslagen en ook topploegen Borussia Dortmund (0-1) en Bayer Leverkusen (2-4) konden de ploeg van trainer Hansi Flick niet stoppen.

"Alles moet morgen meezitten voor ons", vervolgde Hütter, die Bas Dost de laatste weken niet altijd in de basis zet. "En Bayern moet een soort van offday hebben. Als dat gebeurt, is alles mogelijk.

Twee jaar geleden stonden Eintracht en Bayern nog tegenover elkaar in de finale van DFB-Pokal en toen stuntte de club uit Frankfurt (3-1). Ter inspiratie heeft Hütter dat duel maandag teruggekeken. "Het was een bijzondere wedstrijd die ons positieve energie kan geven voor morgen."

In 2018 veroverde Eintracht Frankfurt ten koste van Bayern München de DFB-Pokal. (Foto: Pro Shots)

Flick: 'We waren niet 100 procent'

Flick keek dinsdag ook vooruit op het treffen met Eintracht, nadat hij niet helemaal tevreden was over de training van Bayern. "We waren niet 100 procent, maar dat zullen we morgen wel zijn", vertelde Flick. "Frankfurt is een ploeg met ervaring en passie. We moeten gefocust zijn en niet te veel fouten maken."

Bayern tegen Frankfurt begint woensdag om 20.45 uur de Allianz Arena. De andere halve finale wordt dinsdag al gespeeld en gaat tussen Bayer Leverkusen en FC Saarbrücken, dat uitkomt op het vierde niveau.

Zaterdag speelt Bayern in de competitie tegen Borussia Mönchengladbach. Als Borussia Dortmund eerder op de dag verliest van Fortuna Düsseldorf kan de landstitel al gepakt worden door de 'Rekordmeister'.