Novak Djokovic heeft weinig zin in een US Open als die doorgaat op de manier zoals nu het plan is. Volgens de nummer één van de wereld is het protocol extreem en is het voor hem bijna onmogelijk om zich aan de voorschriften te houden.

De 33-jarige Djokovic sprak donderdag met de leiding van de ATP over de hervatting van het seizoen en in het bijzonder over de US Open. Op 23 augustus moet het toernooi beginnen in New York, de stad die zwaar getroffen is door het coronavirus.

"Er is mij verteld waar we ons aan moeten houden tijdens de US Open en dat is extreem", vertelde Djokovic vrijdag tegen Servische media. "We hebben geen toegang tot Manhattan, moeten slapen in hotels bij het vliegveld en worden twee tot drie keer per week getest."

De Serviër, die het Grand Slam-toernooi in 2011, 2015 en 2018 won, ziet het bovendien als een groot probleem dat de tennissers maar één begeleider mogen meenemen. "Dat is onmogelijk. Ik heb een coach nodig, een conditietrainer en een fysiotherapeut."

Novak Djokovic in New York na zijn US Open-winst in 2011. (Foto: Getty Images)

Ook Nadal uitte zorgen

Djokovic is zeker niet de eerste tennisser die kritisch kijkt naar plannen om het seizoen te hervatten. Eerder deze week benadrukte Rafael Nadal dat er geen haast moet worden gemaakt. De Spanjaard noemde een vaccin tegen het coronavirus zelfs "de sleutel" voor een hervatting van het professionele tennis.

"Dan pas kunnen we echt reizen en spelen zonder angst. Mijn gevoel is nu dat we nog iets langer moeten wachten. Stap voor stap", zei de nummer twee van de wereld.

Op dit moment is zeker dat er tot en met juli geen ATP- en WTA-toernooien gespeeld worden. Wimbledon is daardoor geschrapt, maar Roland Garros hoopt nog wel op een editie in 2020. Het graveltoernooi is verschoven naar september, in de weken na de US Open.

