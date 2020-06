De vrouwen van Chelsea zijn vrijdag ondanks een tweede plaats in de stopgezette Women's Super League uitgeroepen tot landskampioen. Het gemiddelde aantal punten per wedstrijd was voor de Engelse voetbalbond bepalend bij de keuze voor de 'Blues'.

Chelsea had een punt minder dan koploper Manchester City (39 om 40) toen de competitie bijna drie maanden geleden werd stopgezet.

Omdat de Londense club een wedstrijd minder gespeeld heeft dan City, mag het zich toch nog kampioen noemen. Het gemiddelde aantal punten per wedstrijd is 2,60 om 2,50.

Het is de derde keer dat Chelsea kampioen is van de Women's Super League, die in 2011 werd opgericht. De club heeft geen Nederlandse speelsters onder contract staan.

Geen Champions League voor Miedema

Titelverdediger Arsenal eindigde met een gemiddelde van 2,40 punten als derde. De ploeg van Oranje-internationals Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord grijpt daardoor naast een Champions League-ticket. Het Manchester United van Jackie Groenen werd vierde.

Liverpool, dat bij de mannen deze maand kampioen kan worden, degradeerde als nummer twaalf. Promovendus Aston Villa komt voor de 'Reds' in de plaats.

Twee weken geleden werd al besloten dat de Women's Super League vanwege het coronavirus niet wordt afgemaakt. De mannen gaan wel verder. Op 17 juni is de herstart van de Premier League.