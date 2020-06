Twee spelers van Benfica hebben in de nacht van donderdag op vrijdag verwondingen opgelopen doordat de spelersbus is bekogeld met stenen. Het gaat om middenvelders Andrija Zivković en Julian Weigl.

Zowel Zivković als Weigl kreeg glassplinters in het gezicht en moest verzorgd worden in het ziekenhuis. Inmiddels zijn zij weer thuis.

Het incident gebeurde rond 01.30 uur. Benfica had eerder op de avond de Portugese competitie hervat met een 0-0-gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen CD Tondela.

Onderweg van Estádio da Luz, waar zonder publiek gespeeld was, naar het trainingscomplex, werd de bus bekogeld. Op beelden is te zien dat enkele tientallen supporters erbij waren, al is onduidelijk hoeveel personen stenen hebben gegooid.

De 24-jarige Weigl, vijfvoudig Duits international had net een uur meegedaan tegen Tondela. Servisch international Zivković (23) behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

Benfica spreekt van criminele actie

Benfica spreekt op de website van de club van een "criminele actie". "We vragen de autoriteiten er alles aan te doen om de daders op te sporen en geven onze volledige medewerking bij het onderzoek", aldus Benfica, dat ondanks het puntenverlies tegen Tondela de koppositie in de Primeira Liga overnam van FC Porto.

Twee jaar geleden raakten ook al spelers in Portugal gewond door supportersgeweld. Destijds waren het Bas Dost en zijn toenmalig ploeggenoten van Sporting CP die werden aangevallen op het trainingscomplex.

Deze maand werden negen mannen daarvoor veroordeeld met gevangenisstraffen tot maximaal vijf jaar tot gevolg. 29 anderen kregen voorwaardelijke celstraffen.