Rafael Nadal benadrukt dat het tennisseizoen pas moet worden hervat als de spelers geen enkel gezondheidsrisico lopen en alle spelers vrij kunnen reizen naar de toernooien.

"Ik wil dat mijn sport 100 procent eerlijk is", zei de Spaanse negentienvoudig Grand Slam-winnaar donderdag in een video-interview met internationale media.

"Wij tennissers moeten begrijpen dat we te maken hebben met een ongekende situatie. Een herstart is pas mogelijk als alle spelers veilig kunnen reizen. We zijn een voorbeeld voor de wereld."

Nadal noemt een vaccin tegen het coronavirus zelfs "de sleutel" voor een hervatting van het professionele tennis. "Dan pas kunnen we echt reizen en spelen zonder angst. Mijn gevoel is nu dat we nog iets langer moeten wachten. Stap voor stap."

'Alleen spelen als het extreem veilig is'

Op dit moment zijn alle ATP- en WTA-toernooien tot en met juli geschrapt. De US Open, die op 24 augustus moet beginnen, staat nog gewoon op de kalender, evenals Roland Garros. Het graveltoernooi in Parijs is verplaatst naar september.

"Als je me nu vraagt naar New York te reizen voor een tennistoernooi, dan zeg ik nee", vertelde Nadal, die woensdag zijn 34e verjaardag vierde.

"Misschien dat de situatie over een paar maanden anders is. Ik vertrouw erop dat er alleen onder extreem veilige omstandigheden gespeeld zal worden. Als dat niet kan, dan is het logisch dat de US Open niet doorgaat."

