Het seizoen 2020 van de W Series is donderdag in zijn geheel geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. De hoogste raceklasse voor vrouwen, met Beitske Visser als Nederlandse troef, gaat in 2021 pas weer van start.

2020 zou het tweede seizoen worden van de W Series, die in 2019 voor het eerst op de racekalender stonden. In totaal waren acht races gepland, waaronder die in Assen op 5 september.

De eerste race had afgelopen zaterdag verreden moeten worden op het Russische circuit Igora Drive en de seizoensafsluiting zou op 31 oktober in Mexico zijn.

Catherine Bond Muir, CEO van de W Series, spreekt van een "zware beslissing". "Na het succesvolle debuutjaar 2019 is het heel jammer dat we pas in 2021 verdergaan", aldus Bond Muir in een verklaring.

Beitske Visser (midden) is de enige Nederlandse in de W Series. (Foto: Pro Shots)

Ook races tijdens GP-weekenden

In 2020 zouden voor het eerst W Series-races daags voor een Grand Prix in de Formule 1 op hetzelfde circuit verreden worden. Dit was het geval bij de races in de Verenigde Staten (24 oktober) en Mexico (31 oktober).

Bond Muir kondigt nu aan dat in 2021 alsnog W Series-races verreden worden tijdens Grand Prix-weekenden. Het gaat sowieso om de races in Mexico en de VS. "We zijn nu al bezig met een spannende kalender."

Hoogstwaarschijnlijk zal Visser volgend jaar weer actief zijn in de W Series. De 25-jarige geboren Drontense won in 2019 de race op het Belgische circuit van Zolder en werd tweede in het eindklassement. De titel ging naar de Britse Jamie Chadwick.

