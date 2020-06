Het seizoen 2020 van de de W Series is donderdag in zijn geheel geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. De hoogste raceklasse voor vrouwen, met Beitske Visser als Nederlandse troef, gaat in 2021 pas weer van start.

2020 zou het tweede seizoen worden van de W Series, die in 2019 voor het eerst op de racekalender stonden. In totaal waren acht races gepland, waaronder die in Assen op 5 september.

De eerste race had afgelopen zaterdag verreden moeten worden op het Russiche circuit Igora Drive en seizoensafsluiting zou op 31 oktober zijn in Mexico.