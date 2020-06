Het Champions League-seizoen wordt volgens het Amerikaanse persbureau AP afgemaakt met louter wedstrijden in Duitsland of Portugal. Istanboel zal niet meer de gaststad van de finale zijn.

De UEFA heeft de plannen nog niet bevestigd. Naar verluidt neemt de Europese voetbalbond 17 juni een definitief besluit over het afronden van het Champions League-seizoen, dat vanwege het coronavirus in maart werd stopgezet tijdens de achtste finales.

Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, RB Leipzig en Paris Saint-Germain hebben zich al geschaard bij de laatste acht.

De intentie is dat in augustus de laatste vier achtstefinalewedstrijden, de kwartfinales, de halve finales en de eindstrijd in anderhalve week worden afgewerkt in lege stadions in één land. Mogelijk worden de kwartfinales en halve finales slechts over één duel gespeeld.

Frankfurt bevestigt interesse

Namens Portugal zouden de stadions van Benfica en Sporting CP (beide in Lissabon) in de race zijn. Bild noemt de stadions van FSV Mainz, Eintracht Frankfurt en Hoffenheim als Duitse opties. In beide landen zijn de competities onlangs al hervat.

Wethouder van Sport Markus Frank bevestigt namens het gemeentebestuur van Frankfurt dat de stad interesse heeft. "Wij willen graag helpen, ook als het toernooi op een andere manier dan gewoonlijk wordt afgerond", aldus Frank.

De UEFA moet ook nog met een plan komen om het Europa League-seizoen af te maken. Ook dat toernooi werd in maart tijdens de achtste finales stopgezet. Het Poolse Gdansk was aanvankelijk aangewezen voor de eindstrijd.

Resterende achtstefinaleduels CL Manchester City-Real Madrid (2-1)

Bayern München-Chelsea (3-0)

Juventus-Olympique Lyon (0-1)

FC Barcelona-Napoli (1-1)

