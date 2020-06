Denzel Dumfries zal de laatste trainingen van dit seizoen bij PSV individueel afwerken, omdat hij woensdagavond aanwezig was bij het protest tegen racisme in Rotterdam. De club en de speler willen geen risico nemen.

De 24-jarige Dumfries hield zich woensdag aan alle veiligheidsvoorschriften in verband met het coronavirus, maar niet alle aanwezigen deden dat. Het protest werd stopgezet door de autoriteiten, omdat betogers door de drukte geen 1,5 meter afstand konden houden.

De Oranje-international mist door het bijwonen van de demonstratie slechts enkele groepstrainingen, want komende woensdag staat de PSV-selectie voor de laatste keer dit seizoen op het trainingsveld. Ondertussen blijft de medische staf van PSV de gezondheidssituatie van Dumfries monitoren.

"De voorzorgsmaatregel die PSV neemt is een gevolg van de keuze die Dumfries heeft gemaakt om aan de demonstratie deel te nemen", meldt de Eindhovense club. "Alle betrokkenen beseffen dat deze keuze gemaakt kan worden omdat er geen wedstrijden zijn."

Denzel Dumfries tijdens het protest woensdag in Rotterdam. (Foto: Instagram/Denzel Dumfries)

'Ik sta hier voor mijn medemens'

Woensdagavond schreef Dumfries op Instagram al over zijn keuze om het protest in Rotterdam bij te wonen. "Ik sta hier voor mijn medemens die dagelijks met dezelfde zaken te maken heeft", aldus Dumfries. "Voor degenen die die diepgewortelde pijn delen, degenen die die pijn begrijpen. Voor hen sta ik hier!"

Oud-PSV'er Memphis Depay protesteerde eveneens in Rotterdam. De aanvaller van Olympique Lyon was maandag ook aanwezig bij de betoging op de Dam in Amsterdam.

