De EK turnen voor mannen en vrouwen hebben een nieuwe datum gekregen. Beide evenementen, die dit voorjaar niet doorgingen vanwege de uitbraak van het coronavirus, zijn verplaatst naar december.

De EK voor mannen stond al gepland in Baku, maar dan van 27 tot en met 31 mei. Het toernooi wordt nu van 7 tot en met 13 december gehouden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad.

De EK voor vrouwen had Parijs als gaststad van 30 april tot en met 3 mei. Dat is veranderd in Baku en dan van 17 tot en met 20 december.

Het format van de toernooien is ongewijzigd. Voor een aantal Nederlandse turners wordt het een belangrijk moment in de olympische kwalificatieprocedure voor de Spelen van Tokio, die zijn verplaatst naar de zomer van 2021.

Epke Zonderland heeft zich al geplaatst voor Tokio, waar de olympisch kampioen van 2012 afscheid wil nemen met een medaille.