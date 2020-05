Het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag toestemming gegeven voor de Formule 1-races op de Red Bull Ring in Spielberg op 5 en 12 juli. Niets lijkt de start van het seizoen nu nog in de weg te staan.

Het is wachten tot de Formule 1 zelf bevestigt dat de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen definitief op 5 juli in Oostenrijk is, waarna een week later op hetzelfde circuit nogmaals geracet wordt.

Volgens minister van Volksgezondheid Rudolph Anschober voldoet het concept van de race met enkele honderden toeschouwers aan de vereisten om een snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

"Het is tot in detail beoordeeld door experts. En de organisatie van de Grand Prix en de regionale gezondheidsautoriteiten hebben alles goed afgestemd", aldus Anschober.

Lang gewacht op seizoensstart

De Formule 1 heeft lang moeten wachten op de seizoensstart, die eigenlijk op 15 maart in Australië zou zijn. De race in Melbourne ging vanwege het coronavirus niet door, net als de Grands Prix van Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Canada en Frankrijk.

Naar verwachting wordt er na de twee races in Oostenrijk ook in Groot-Brittannië een dubbele Grand Prix gehouden (19 en 26 juli), al heeft de Britse overheid nog geen toestemming gegeven voor het evenement op Silverstone.

Hoe de rest van het seizoen eruitziet, is nog niet duidelijk. Mogelijk worden afgelaste Grands Prix alsnog verreden of worden er alternatieve circuits aan de kalender toegevoegd. Vooralsnog is alleen van Zandvoort en Monaco bekend dat er geen race zal worden gehouden in 2020.