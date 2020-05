Joachim Löw is verrast door het niveau in de Bundesliga na de hervatting. De bondscoach van Duitsland ziet dat spelers ook in lege stadions veel strijd leveren en is vooral onder de indruk van Bayern München.

"Voetbal zonder emotie op de tribunes is wennen, zowel voor de kijker als voor de spelers, maar ik ben positief verrast", zegt Löw zaterdag in een interview op de website van de Duitse voetbalbond.

"Op de motivatie van de spelers is niets aan te merken. Spelers doen er alles voor om te scoren of een doelpunt te voorkomen."

Löw denkt dat de periode van meer dan twee maanden zonder wedstrijden daar een positief effect op heeft gehad. "Na zo'n lange heb je als speler zin om te voetballen. De instelling is goed. Ook zonder publiek wordt gestreden en een hoog niveau gehaald."

Bayern München is hard op weg naar de titel. (Foto: Pro Shots)

'Bayern is weer een hecht team'

Nadeel voor de neutrale kijker is dat de Duitse titelstrijd zo goed als beslist is. Er was hoop op een spannend slot nadat de Bundesliga als eerste topcompetitie hervat werd sinds de uitbraak van het coronavirus, maar inmiddels heeft koploper Bayern München zeven punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund.

Löw denkt niet dat Bayern, dat dinsdag met 0-1 won bij Dortmund, nog in de problemen komt. "Ik zie Bayern dit niet weggeven. Ze zijn geconcentreerd uit de onderbreking gekomen en onder trainer Hansi Flick is het weer een hecht team."

De Bundesliga gaat zaterdag verder vijf wedstrijden. Bayern speelt om 18.30 uur thuis tegen degradatiekandidaat Fortuna Düsseldorf.

Top vijf Bundesliga 1. Bayern München 28-64 (81-28)

2. Borussia Dortmund 28-57 (74-34)

3. Bayer Leverkusen 29-56 (54-36)

4. RB Leipzig 28-55 (70-29)

5. Borussia Mönchengladbach 28-53 (53-34)

