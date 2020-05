Olympique Lyon blijft proberen een herstart van de Ligue 1 af te dwingen. De club van Memphis Depay en Kenny Tete heeft een officieel verzoek gedaan tot een buitengewone vergadering van de betaaldvoetbalsectie LFP om te praten over een hervatting in juli.

Het verzoek van Lyon volgt op versoepelingen in Frankrijk, waar ruim 28.000 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Clubs mogen vanaf 2 juni weer trainen en na 22 juni mag er weer vriendschappelijk worden gevoetbald. Mogelijk zelfs met publiek.

"Dat toont aan dat het stopzetten van de competitie voorbarig en haastig is geweest", schrijft Lyon in een statement op de website van de club. "Het was bovendien in strijd met aanbevelingen van de UEFA."

"Wij verzoeken de LFP het besluit te herzien en te kijken naar mogelijkheden om het seizoen alsnog op een sportieve manier af te maken. Desnoods in een andere vorm, bijvoorbeeld met play-offs."

Lyon hoopt op Europees voetbal

De Ligue 1 behoort met de Eredivisie, de Belgische Jupiler Pro League en de Scottish Premiership tot de enige Europese competities die niet worden afgemaakt, terwijl in landen als Duitsland en Denemarken de bal alweer rolt.

Voor Lyon, dat zich al maanden verzet tegen het niet vervolgen van het Franse voetbalseizoen, is het van belang om de competitie alsnog af te maken, omdat de zevenvoudig landskampioen als zevende is geëindigd en daarmee naast Europees voetbal greep. Deze eeuw ging Lyon tot dusver altijd Europa in.

Lyon zit nog wel in de Champions League, waarin het in de achtste finale met 1-0 won van Juventus. De return in Turijn werd vanwege het coronavirus afgelast.

435 Samenvatting Olympique Lyon-Juventus (1-0)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.