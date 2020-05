Peter Bosz erkent dat het niet sprankelend was wat Bayer Leverkusen vrijdag liet zien tegen SC Freiburg (0-1-zege), maar op de instelling van zijn ploeg was volgens de trainer niets aan te merken.

"We hadden het lastig, zeker nadat we op voorsprong waren gekomen", aldus Bosz, die Kai Havertz in de 54 minuut de enige goal van de wedstrijd zag maken in het Schwarzwald Stadion.

"Maar we hebben aan het eind wel als kerels verdedigd. Dat heeft ons de zege gebracht en dat stemt tevreden."

Met de winst in Freiburg herstelde Leverkusen zich van de pijnlijke nederlaag drie dagen eerder tegen VfL Wolfsburg (1-4). "Dat maakt deze overwinning extra belangrijk", vindt Bosz.

Vreugde bij Leverkusen na de 0-1 van Kai Havertz. (Foto: Pro Shots)

Havertz verbreekt record

Het was geen toeval dat Havertz de enige goal maakte tegen Freiburg, want de twintigjarige middenvelder is in bloedvorm en wordt gelinkt aan tal van internationale topclubs.

De middenvelder staat nu al op 35 Bundesliga-doelpunten in zijn loopbaan. Nooit scoorde een speler vaker voor zijn 21e verjaardag dan Havertz, die op 11 juni jarig is. Klaus Fischer maakte er 34 en Dieter Müller 32.

Smetje was wel dat Havertz na 66 minuten geblesseerd naar de kant ging tegen Freiburg, maar Bosz maakt zich geen zorgen. "Ik weet nog niet precies wat er aan de hand is, maar het komt wel in orde."

Top vijf Bundesliga 1. Bayern München 28-64 (81-28)

2. Borussia Dortmund 28-57 (74-34)

3. Bayer Leverkusen 29-56 (54-36)

4. RB Leipzig 28-55 (70-29)

5. Borussia Mönchengladbach 28-53 (53-34)

