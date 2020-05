De KNVB ziet niets in het voorstel van FC Utrecht om de finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi tegen Feyenoord op Bonaire te spelen.

De Eredivisionist had het als een mogelijk scenario aangedragen bij de UEFA. Op Bonaire, waar maar weinig mensen besmet zijn met het coronavirus, werd met enthousiasme gereageerd.

De verantwoordelijke personen zeiden in lokale media van het Caribische eiland, dat geldt als "bijzondere gemeente" van Nederland, open te staan voor het organiseren van de finale in Stadion Kralendijk, dat plaats biedt aan 3.000 toeschouwers. De KNVB deelt dat enthousiasme niet.

"Met het oog op de volksgezondheid adviseert de Rijksoverheid momenteel om niet naar het buitenland te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is", zegt een woordvoerder van de KNVB vrijdag.

"Het is tegenstrijdig om het voetbalseizoen vroegtijdig te stoppen vanwege het coronavirus om vervolgens met tientallen, misschien wel honderden betrokkenen in het vliegtuig plaats te nemen."

De KNVB voert ook als argument aan dat volwassenen in Nederland op dit moment op anderhave meter van elkaar moeten trainen. "Op korte termijn is een officiële wedstrijd spelen dus helemaal niet mogelijk."

Verdeling tickets al ingeleverd

FC Utrecht leverde onlangs een dossier in bij de UEFA, waarmee de club wil aantonen dat de KNVB er tegen de voorschriften in niet alles aan heeft gedaan om de bekerfinale door te laten gaan.

De wedstrijd was voor de Domstedelingen een kans om Europees voetbal te halen, nadat zij daar via de competitie ook al op ongelukkige wijze naast grepen.

De KNVB benadrukt nu echter dat de verdeling van de Europese tickets al een feit is. "Die verdeling moesten we afgelopen maandag bij de UEFA indienen."

FC Utrecht lijkt een bekerfinale, die aanvankelijk gepland stond op zondag 19 april in De Kuip , nu definitief te kunnen vergeten, terwijl die in diverse andere landen wel doorgaat. In België, waar de competitie ook is beëindigd, werd donderdag besloten dat de eindstrijd tussen Club Brugge en Royal Antwerp op 1 augustus in een leeg stadion wordt afgewerkt.