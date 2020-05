Renault heeft vrijdag bevestigd dat het ondanks flinke bezuinigingen door de coronacrisis actief blijft in de Formule 1. In totaal worden 15.000 banen geschrapt.

"We blijven in de Formule 1", zei Clotilde Delbos, de interim-CEO van Renault, vrijdag tegen diverse Franse media.

De Fransman maakte daarmee een einde aan de geruchten van de afgelopen weken. Door de aangekondigde bezuinigingen werd gespeculeerd over het einde van het team, dat sinds 2016 actief is in de Formule 1 en dit jaar Esteban Ocon en Daniel Ricciardo als coureurs onder contract heeft staan.

Het woensdag aangekondigde budgetplafond van 145 miljoen dollar (131 miljoen euro) voor Formule 1-teams vanaf 2021 heeft een positieve rol gespeeld bij de overwegingen van Renault. De teams zouden aanvankelijk maximaal 175 miljoen dollar mogen uitgeven in 2021.

"Dat budgetplafond is zeer gunstig voor ons", vervolgde Delbos. "We hoeven nu minder geld in de Formule 1 te investeren ten opzichte van concurrenten die veel meer geld kunnen uitgeven."

Williams overweegt verkoop Formule 1-team

De bevestiging dat Renault de koningsklasse van de autosport trouw blijft, komt op dezelfde dag als het nieuws dat Williams vanwege financiële problemen overweegt het Formule 1-team (deels) te verkopen.

Vrijwel alle teams zijn dan ook hard geraakt door de coronacrisis. Het seizoen had in maart al moeten beginnen, maar de start werd telkens uitgesteld.

Het plan is nu om de eerste én tweede race op 5 en 12 juli te houden in Oostenrijk. De lokale overheid beslist daar volgende week over.