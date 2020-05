Williams overweegt het Formule 1-team deels of in zijn geheel te verkopen vanwege financiële probelemen. Bovendien stopt ROKiT per direct als titelsponsor van de Britse renstal.

Williams heeft door zwakke prestaties in 2019 - er werd slechts één schamel punt gepakt - een slecht financieel jaar achter de rug. De formatie kreeg daarna ook nog eens te maken met de coronacrisis, wat de positie alleen maar benarder maakte.

In de vrijdag gepubliceerde jaarcijfers staat een nettoveries van veertien miljoen euro, terwijl vorig jaar nog veertien miljoen euro winst werd gemaakt. Williams besloot vorige maand al een deel van het personeel met onbetaald verlof te sturen.

Williams ziet de verkoop van het Formule 1-team daarom als serieuze optie om te kunnen overleven, zo staat in een persbericht. Een "formeel verkoopproces" is gestart en geïnteresseerde partijen mogen zich melden.