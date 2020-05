Trainer Peter Bosz zegt dat het van bijna alle spelers van Bayer Leverkusen twijfelachtig is of ze vrijdagavond inzetbaar zijn in de Bundesliga-wedstrijd tegen SC Freiburg. De trainer baalt dan ook van het drukke programma.

"Bijna mijn gehele selectie is een twijfelgeval, terwijl voor onze speelwijze de spelers 100 procent fit moeten zijn", aldus Bosz, die dinsdag met Leverkusen met liefst 1-4 verloor van VfL Wolfsburg.

Bosz benadrukt dat de hersteltijd kort is, zeker nu spelers lange tijd geen wedstrijden hebben afgewerkt door de uitbraak van het coronavirus. Het duel met Freiburg wordt de vierde voor Leverkusen in twaalf dagen.

"Voetbal is een contactsport. Je krijgt altijd een paar tikken die je kort na de wedstrijd nog niet voelt, maar twee dagen later wel. Niet iedereen kan daar nu mee omgaan."

VfL Wolfsburg won met liefst 1-4 bij Bayer Leverkusen (Foto: Pro Shots)

'Laten zien dat het incident was'

Bosz hoopt daarnaast dat zijn spelers de nederlaag tegen Wolfsburg mentaal goed verwerkt hebben. Leverkusen hervatte het seizoen uitstekend met zeges op Werder Bremen (1-4) en Borussia Mönchengladbach (1-3), maar daarna ging het goed mis in eigen stadion.

"Wolfsburg was op alle fronten beter. Dat hebben we kort besproken, maar nu moeten we verder. Hopelijk hebben mijn spelers het verlies van zich afgezet. We moeten laten zien dat het een incident was."

De wedstrijd tussen Freiburg en Leverkusen, dat vijfde staat en gaat voor een Champions League-ticket, begint vrijdag om 20.30 uur in het Schwarzwald Stadion. De thuisclub is de nummer acht van de Bundesliga.

