De Deense competitie wordt donderdag hervat, terwijl de bal in Duitsland al bijna twee weken rolt. Welke Europese competities staan ook voor een hervatting? En waar is het seizoen definitief gestaakt?

België: De Jupiler Pro League wordt niet meer hervat. Club Brugge is op 15 mei uitgeroepen tot kampioen.

Duitsland: Sinds zaterdag 16 mei wordt er, achter gesloten deuren, weer gespeeld in de Eerste en Tweede Bundesliga, die nog tot eind juni doorgaan. Ook het toernooi om de DFB-Pokal wordt afgemaakt.

Denemarken: De Superligaen wordt donderdagavond hervat met Aarhus GF-Randers FC in een leeg Ceres Park Stadion.

Engeland: Donderdag vergaderen de Premier League-clubs over Project Restart. Mogelijk wordt dan al de datum van de eerste wedstrijden bekendgemaakt.

De Bundesliga was de eerste Europese topcompetitie die werd hervat. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk: De Franse competitie wordt niet meer hervat. Koploper Paris Saint-Germain is uitgeroepen tot kampioen.

Hongarije: De OTP Bank Liga, zoals de hoogste Hongaarse competitie heet, is vrijdag 23 mei hervat. Koploper Ferencvaros won die dag met 2-1 van Debrecen en stevent af op de landstitel.

Italië: Naar verwachting wordt spoedig duidelijk wanneer en hoe de Serie A hervat wordt. Volgens het waarschijnlijkste scenario worden op 13 juni de eerste inhaalduels afgewerkt, waarna een week later een volledige speelronde volgt.

Cristiano Ronaldo gaat met Juventus aan de leiding in de Serie A. (Foto: Getty Images)

Nederland: Eind april is besloten dat het Eredivisie-seizoen niet wordt afgemaakt. Er is geen kampioen uitgeroepen en geen enkele club degradeert.

Oostenrijk: Op 3 juni gaat de Oostenrijkse Bundesliga verder. LASK gaat aan de leiding en hoopt voor het eerst sinds 1965 kampioen te worden.

Portugal: Portimonense tegen Gil Vicente is op 3 juni om 20.00 uur de eerste wedstrijd in de Primeira Liga. Er moeten nog tien speelrondes worden afgewerkt. Koploper FC Porto heeft slecht een punt voorsprong op Benfica.

Rusland: Op 15 mei is bepaald dat de Premjer-Liga op 21 juni hervat wordt. Zenit staat bovenaan en heeft negen punten voorsprong op Krasnodar en Lokomotiv Moskou. Er zijn nog acht speelronden te gaan.

Schotland: Op 18 mei is besloten dat het seizoen in de Scottish Premiership niet meer hervat wordt, waarna Celtic werd uitgeroepen tot kampioen.

In Schotland is Celtic uitgeroepen tot kampioen. (Foto: Getty Images)

Spanje: Op 23 mei stemde de Spaanse regering ermee in dat het seizoen in La Liga wordt afgemaakt. De stadsderby tussen Sevilla en Real Betis wordt op 11 of 12 juni waarschijnlijk de eerste competitiewedstrijd in drie maanden.

Turkije: De Turkse Süper Lig wordt op 12 juni hervat en eind juli is het seizoen voorbij. Uiteraard wordt achter gesloten deuren gespeeld.

Wit-Rusland: De Wit-Russische Vysheyshaya Liga is de enige Europese competitie die ondanks de corona-uitbraak gewoon én met publiek is doorgegaan. BATE Borisov gaat aan de leiding.

Zwitserland: De Zwitserse regering gaf eind april toestemming om de Super League na 8 juni te hervatten, maar de clubs moeten nog de nodige financiële en gezondheidsvraagstukken oplossen. Vrijdag staat een vergadering gepland.