Aarhus GF heeft vrijdag een bijzondere actie aangekondigd waardoor de supporters van de club donderdag toch een beetje aanwezig kunnen zijn bij de hervatting van de Deense competitie. De club plaatst voor de wedstrijd tegen Randers FC grote schermen langs het veld waarop supporters live te zien zijn.

Er hoeven maar 23 extra mensen in het stadion aanwezig te zijn, die ervoor moeten zorgen dat het technisch goed verloopt. De club werkt samen met het videoplatform Zoom.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus mogen supporters niet lijfelijk aanwezig zijn in het Ceres Park Stadion, dat een capaciteit heeft van 19.433. Thuis kunnen de fans kiezen vanuit welk vak ze de wedstrijd via Zoom volgen. Ze worden in de gaten gehouden en bij wangedrag wordt ingegrepen.

Aarhus-directeur Jacob Nielsen is trots dat zijn club als eerste ter wereld met dit initiatief komt. "Het wordt de eerste Deense voetbalwedstrijd in lange tijd en dat vieren we met een historische digitale actie", aldus Nielsen.

Zo zal het er donderdag uitzien als Aarhus scoort. (Foto: Twitter/AgfEnglish)

Wedstrijd ook te zien in drive-inbioscoop

Aarhus, dat derde staat in de Deense Superliga en oud-Feyenoorder Kevin Diks onder contract heeft staan, doet nog veel meer voor de fans; de wedstrijd tegen Randers is ook te volgen in een drive-inbioscoop in de stad.

Tevens kunnen de fans in de aanloop naar het eerste Deense competitieduel in bijna drie maanden sjaals en vlaggen ophangen in het stadion.

Aarhus tegen Randers, dat zevende staat, begint donderdag 28 mei om 19.00 uur. Vrijdag, zondag, maandag en dinsdag staan er ook wedstrijden op het programma in Denemarken, waar tot dusver 561 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

