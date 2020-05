AZ heeft een akkoord bereikt met BAM Bouw en Techniek over de bouw van het nieuwe dak van het AFAS Stadion. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Halverwege komend Eredivisie-seizoen moet het dak klaar zijn en ondertussen kan AZ gewoon in het in 2006 geopende stadion blijven spelen.

Afgelopen seizoen week de Alkmaarse club voor de winterstop nog uit naar het CARS Jeans Stadion van ADO Den Haag, nadat een deel van het dak in augustus 2019 instortte. In december keerde AZ terug in eigen stadion, waar inmiddels het gehele dak was verwijderd.

Het nieuwe dak ziet er anders uit dan het vorige. Het loopt aan alle zijden 4 meter langer door richting het veld, waardoor meer supporters droog zitten. Bovendien verdwijnen de lichtmasten, omdat duurzame ledverlichting wordt ingebouwd in de dakrand.

De buitenkant van het stadion gaat er anders uitzien. (Beeld: AZ Alkmaar)

'We zetten een stap vooruit'

Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, is verheugd dat de bouw van het dak van start kan gaan. "Als club zetten we hiermee, ondanks de zware tijd waar we met elkaar in zitten, weer een stap vooruit. We bieden onze fans een veilig, comfortabel en innovatief stadion", aldus Eenhoorn vrijdag op de website van de club.

Het bouwbedrijf BAM was ook betrokken bij de bouw of verbouwing van de Johan Cruijff ArenA , het Philips Stadion, De Kuip, het GelreDome en de Euroborg, dat nu Hitachi Capital Mobility Stadion heet.

Het bouwde tevens stadions in Duitsland en het Soccer City Stadium in Johannesburg, waar het Nederlands elftal in 2010 de WK-finale met 1-0 verloor van Spanje.