Na ruim twee maanden zonder topvoetbal wordt de Duitse Bundesliga dit weekend als eerste grote competitie ter wereld hervat. Dit zijn vijf redenen om - ook al zijn de stadions leeg - te gaan kijken.

1. De hegemonie van het machtige Bayern kan eindelijk doorbroken worden

Het is de laatste jaren een populaire weddenschap in Duitsland: welke club wordt kampioen als we Bayern München wegdenken uit de stand? De gokkers moeten wat met een competitie waar 'Der Rekordmeister' al sinds 2013 jaarlijks de titel pakt. En vaak met meer dan tien punten verschil.

Gelukkig valt het dit seizoen mee met de Beierse dominantie. Met nog negen speelronden te gaan staat Bayern 'slechts' vier punten voor op nummer twee Borussia Dortmund en vijf op nummer drie RB Leipzig. Oftewel: het is voor Bundesliga-begrippen bijna spannender dan ooit.

De grote vraag is hoe Bayern uit de coronastop komt, nadat de ploeg van trainer Hansi Flick in de eerste maanden van 2020 in supervorm was. Een inzinking, zoals die aan het begin van dit seizoen, kan Bayern zich niet veroorloven, want dan wordt de hegemonie eindelijk doorbroken.

Een vertrouwd beeld in Duitsland: Bayern München krijgt de kampioensschaal, zoals hier in 2019. (Foto: Pro Shots)

2. Toekomstige Oranje-spits loopt mogelijk in Duitsland

104 seconden had hij nodig om bij zijn Bundesliga-debuut voor Bayern München te scoren. Het was zelfs zijn eerste balcontact, waarmee Joshua Zirkzee zijn club vlak voor tijd op een 1-2-voorsprong schoot tegen SC Freiburg.

Sinds die invalbeurt in december 2019 is de achttienjarige Schiedammer een sensatie in de Bundesliga. Tussen wereldsterren als Robert Lewandowski, Manuel Neuer en Philippe Coutinho houdt de spits, die in 2017 overkwam uit de jeugdopleiding van Feyenoord, zich knap staande.

Zirkzee is nu al de vaste stand-in voor Lewandowski. Er werd zelfs geopperd hem op te nemen in de selectie van Oranje voor het EK, toen het er nog op leek dat dat toernooi komende zomer door zou gaan. Wie weet komt het er in 2021 alsnog van. Voordeel voor de jonge Zirkzee is dat hij zich de komende maanden door kan ontwikkelen, terwijl generatiegenoten in Nederland tot 1 september stilstaan.

Nederanders in de Bundesliga Bayern München: Joshua Zirkzee

FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw

Eintracht Frankfurt: Bas Dost en Jonathan de Guzman

SC Freiburg: Mark Flekken

Hertha BSC: Karim Rekik en Javairô Dilrosun

FC Köln: Kingsley Ehizibue

Bayer Leverkusen: Daley Sinkgraven

FSV Mainz 05: Jean-Paul Boëtius, Jeremiah St. Juste en Jeffrey Bruma

Werder Bremen: Davy Klaassen

VfL Wolfsburg: Wout Weghorst

FC Union Berlin: Sheraldo Becker

Joshua Zirkzee scoorde inmiddels al drie keer in de Bundesliga. (Foto: Pro Shots)

3. De beste spits van de toekomst speelt bij Dortmund

Hij had een klein jaar geleden maar één wedstrijd nodig om topscorer van het WK onder 20 te worden. In de groepswedstrijd tegen Honduras (12-0) scoorde Erling Braut Haaland liefst negen keer voor Noorwegen, een ongeëvenaarde prestatie.

Het bleek geen incident. Voor de winterstop - toen nog in dienst van Red Bull Salzburg - scoorde de tiener zestien keer in veertien competitiewedstrijden, plus acht goals in de Champions League. En sinds zijn transfer afgelopen winter naar Borussia Dortmund is Haalands moyenne er niet op achteruitgegaan.

Na twee invalbeurten had hij er al vijf gemaakt in de Bundesliga, waarmee hij nog maar eens aantoonde dat hij de potentie heeft om uit te groeien tot een van de beste spitsen ooit. Nu moet hij laten zien dat hij ook zonder publiek kan scoren.

Erling Braut Haaland scoorde negen keer in acht Bundesliga-duels. (Foto: Pro Shots)

4. Klaassen knokt met Bremen tegen historische degradatie

Welke club speelde de meeste seizoenen in de in 1963 opgerichte Bundesliga? Het is niet meer Hamburger SV, want die club degradeerde twee jaar geleden. En ook niet het almachtige Bayern, dat pas in 1965 promoveerde naar het hoogste niveau. Nee, het is Werder Bremen, de club van Davy Klaassen die maar één seizoen (1980/1981) ontbrak.

Maar hoelang heeft Werder het record nog alleen in handen? De club uit Bremen staat bij de hervatting van de Bundesliga op de voorlaatste plaats met vier punten achterstand op nummer zestien Fortuna Düsseldorf. Directe degradatie dreigt voor de kampioen van 2004. Bijkomend probleem is dat Werder door een politiek besluit met een trainingsachterstand aan de wedstrijd van maandag tegen Bayer Leverkusen begint.

In de deelstaat Bremen zijn de restricties namelijk strenger dan in de meeste andere delen van Duitsland. Klaassen en zijn teamgenoten mochten lange tijd niet eens het veld op en trainden tot deze week alleen in kleine groepjes. Ondertussen is tegenstander Leverkusen al meer dan een maand in training. "Het verschil is groot, maar het is niet anders", verzuchtte Werder-directeur Frank Baumann vorige week. Hij beseft dat het er allemaal niet makkelijker op wordt voor zijn ploeg in de strijd om een historische degradatie te voorkomen.

Aantal seizoenen in de Bundesliga Werder Bremen - 56

Bayern München - 55

Hamburger SV - 55

VfB Stuttgart - 53

Borussia Dortmund - 53

Davy Klaassen staat voor een zware opgave met Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

5. Strenge voorschriften kunnen tot bizarre situaties leiden

Omkleden in kleine groepjes, een aparte bidon voor elke speler en ballen die regelmatig gedesinfecteerd worden. Het zijn een paar van de vele voorschriften die de Duitse voetbalbond heeft opgesteld in een vijftig pagina's tellend protocol. Regels die ook hun weerslag kunnen hebben op het verloop van een wedstrijd.

Wie wordt de eerste speler die geel krijgt omdat hij op de grond spuugt? En krijg je daadwerkelijk geel en dus rood bij herhaling? Een omhelzing is verboden, maar lukt dat ook bij een winnend doelpunt in de laatste minuut? Of wint de vreugde het dan van het verstand? De hervatting van de Bundesliga is daarmee een menselijk experiment met situaties die we nooit eerder in het voetbal gezien hebben. En ook daarom absoluut het kijken waard.

Programma Bundesliga-speelronde 26 zaterdag, 15.30 uur: Augsburg-Wolfsburg

zaterdag, 15.30 uur: Düsseldorf-Paderborn

zaterdag, 15.30 uur: Hoffenheim-Hertha BSC

zaterdag, 15.30 uur: Leipzig-Freiburg

zaterdag, 15.30 uur: Dortmund-Schalke 04

zaterdag, 18.30 uur: Frankfurt-Gladbach

zondag, 15.30 uur: Köln-Mainz 05

zondag, 18.00 uur: Union-Bayern

maandag, 20.30 uur: Bremen-Leverkusen

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga