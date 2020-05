Bayern München-trainer Hansi Flick beseft dat de hervatting van de Bundesliga dit weekend enorme aandacht zal krijgen. De Duitser hoopt dat de competitie een voorbeeld kan zijn voor de gehele sportwereld tijdens de coronacrisis.

"De hele wereld kijkt of het goed gaat in Duitsland. En als het goed gaat, dan geven we daarmee een signaal af naar andere competities. We zijn een rolmodel", aldus Flick, die zondag met Bayern uit speelt tegen Union Berlin.

Vanwege het coronavirus wordt gespeeld in een leeg Stadion An der alten Försterei en dat is een van de vele voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen voor de eerste Bundesliga-wedstrijden in meer dan twee maanden tijd.

De Duitse voetbalbond heeft een protocol van maar liefst vijftig pagina's opgesteld met nog veel meer maatregelen. Spelers verblijven bijvoorbeeld al dagen in quarantaine in een hotel, mogen niet spugen tijdens de wedstrijden en zelfs een omhelzing na een doelpunt is niet toegestaan.

"De bond heeft een goed concept neergelegd", vindt Flick. "Ik maak me daarom geen zorgen om mijn spelers. Als een speler wel bezorgd is, hoeft hij niet te spelen. Maar iedereen wil meedoen."

Borussia Mönchengladbach-1. FC Köln (2-1) was op 11 maart de laatst gespeelde wedstrijd in de Bundesliga. (Foto: Pro Shots)

'Blij dat we weer mogen voetballen'

Koploper Bayern, dat vier punten voorsprong heeft op nummer twee Borussia Dortmund, mist zondag in Berlijn wel de geblesseerden Niklas Süle, Corentin Tolisso, Javi Martínez en Philippe Coutinho.

Flick beseft dat het voor de andere spelers anders zal zijn in een leeg stadion. "Ik hoop dat we snel gewend zijn aan deze nieuwe situatie. Het is geen nadeel, want elke club heeft ermee te maken. We zijn vooral blij dat we weer mogen voetballen."

De wedstrijd tussen Union Berlin en Bayern begint zondag om 18.00 uur. Zaterdag staan al zes Bundesliga-duels op het programma, waaronder de Kohlenpott-derby tussen Dortmund en Schalke 04.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga