De Waalse regering heeft vrijdag toestemming gegeven om de Grand Prix van België op 30 augustus achter gesloten deuren te verrijden. Het doorgaan van de Formule 1-race op het circuit van Spa-Francorchamps is daarmee een stap dichterbij.

De Nationale Veiligheidsraad heeft evenementen in België tot en met 31 augustus verboden, maar anders dan in Nederland valt een GP zonder publiek daar niet onder.

Melchior Wathelet, voorzitter van het circuit van Spa-Francorchamps, laat vrijdag bovendien weten dat er ook een akkoord met de Formule 1 is om de race in België op de oorspronkelijke datum van 30 augustus te houden. Daarbij mogen maximaal 2.000 mensen aanwezig zijn, terwijl er al 165.000 tickets verkocht waren.

"Alle condities zijn onderhandeld. Op deze manier is het financieel haalbaar", zegt Wathelet tegen Sporza. "De precieze modaliteiten van het weekend moeten nog wel bekeken worden. Ik weet nog niet hoeveel oefenritten en/of kwalificaties er gereden zullen worden. De veiligheid en de gezondheid blijven het belangrijkste."

Seizoen moet beginnen in Oostenrijk

Het is ook nog steeds niet helemaal zeker dat de GP van België dit jaar doorgaat. Alle teams moeten bijvoorbeeld nog toestemming krijgen om België in en uit te reizen.

Op dit moment is zelfs geen enkele race officieel vastgesteld, maar de Formule 1 is wel al een aardig eind op weg. Het lijkt erop dat het seizoen op 5 juli begint met de GP van Oostenrijk, waarna de tweede race op 12 juli ook in Oostenrijk zal zijn.

Het plan is om vervolgens te racen in Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje, waarna de GP van België op de agenda staat. Alle races in Europa moeten achter gesloten deuren plaatsvinden, maar later in het seizoen kan misschien wel publiek aanwezig zijn in Azië en Zuid-Amerika.

De Formule 1 ziet kans op een seizoen met vijftien tot achttien GP's, dat eindigt in december.