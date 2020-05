ADO Den Haag heeft dinsdag een Taiwanees interntional vastgelegd. Emilio Estevez Tsai komt over van de Canadese club York9 FC en tekent een contract voor een jaar in het Cars Jeans Stadion, met een optie voor nog een seizoen.

De 21-jarige Tsai, die door zijn Spaanse vader ook een Spaans paspoort heeft, sluit in de voorbereiding aan bij de Haagse Eredivisie-club. Zodra de situatie met het coronavirus het toelaat, vliegt hij naar Nederland.

De middenvelder is geboren in Canada, maar debuteerde in oktober 2019 voor Taiwan, dat 138e staat op de FIFA-ranking, tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Australië. Inmiddels staat hij op drie interlands.

In clubverband speelde Tsai sinds februari 2019 voor York9 FC, dat uitkomt in de Canadese Premier League. Hij is blij dat hij nu de kans krijgt bij een Europese club. "Ik wil iedereen bij ADO bedanken voor deze mogelijkheid", aldus Tsai.

'Ik wil iedereen bedanken'

Tsai is de eerste aanwinst voor de spelersgroep van ADO voor komend seizoen. Het is niet bekend of de club een transfersom voor hem betaalt.

Eerder op dinsdag bevestigde Aleksandar Rankovic dat hij komende zomer hoofdtrainer wordt in het Cars jeans Stadion, al moet ADO zijn komst officieel nog bekendmaken.

Veel spelers gaan de club verlaten, omdat zij een half seizoen gehuurd zijn in de hoop ADO met trainer Alan Pardew te behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. Doordat het seizoen door de uitbraak van het coronavirus niet wordt afgemaakt, is ADO zeker van lijfsbehoud.