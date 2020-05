ADO Den Haag heeft zich dinsdag versterkt met de Taiwanese international Emilio Estevez Tsai. RKC Waalwijk nam daarentegen afscheid van een elftal spelers, waaronder Henrico Drost.

ADO neemt Tsai over van de Canadese club York9 FC. De 21-jarige middenvelder tekent een contract voor een jaar in het Cars Jeans Stadion, met een optie voor nog een seizoen. Hij is de eerste aanwinst voor ADO voor komend seizoen. Het is niet bekend of de club een transfersom voor hem betaalt.

Tsai, die door zijn Spaanse vader ook een Spaans paspoort heeft, is geboren in Canada, maar debuteerde in oktober 2019 voor Taiwan, dat 138e staat op de FIFA-ranking, tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Australië. Hij staat inmiddels op drie interlands.

In clubverband speelde Tsai sinds februari 2019 voor York9 FC, dat uitkomt in de Canadese Premier League. Hij is blij dat hij nu de kans krijgt bij een Europese club. "Ik wil iedereen bij ADO bedanken voor deze mogelijkheid", aldus Tsai op de website van zijn nieuwe werkgever.

Eerder op dinsdag bevestigde Aleksandar Rankovic dat hij komende zomer hoofdtrainer wordt bij ADO, al moet de club zijn komst officieel nog bekendmaken. De verwachting is dat dat later op dinsdag of woensdag gaat gebeuren. Rankovic is op dit moment nog assistent-trainer bij Sparta Rotterdam.

RKC haalt bezem door selectie

RKC haalde de bezem door de selectie. De Waalwijkers gaan niet verder met liefst elf spelers. Het gaat om de huurlingen Hannes Delcroix, Tijjani Reijnders, Clint Leemans, Dylan Vente, Stanley Elbers Emil Hansson en Stefan Velkov en verder Drost, Ingo van Weert, Fabian Spokslede en Kees Heemskerk.

Drost, Van Weert, Sporkslede en Heemskerk beschikken over een aflopend contract. De 33-jarige Drost speelde verspreid over twee periodes zes jaar voor RKC en droeg tot voor kort zelfs nog geregeld de aanvoerdersband. Hij werd dit seizoen echter geplaagd door blessureleed.

RKC gaat nog wel in gesprek met Hans Mulder, Paul Quasten, Darren Maatsen en Mike Grim, die eveneens in bezit zijn van een aflopend contract, maar zij komen in aanmerking voor een langer verblijf. De club heeft Mulder, Quasten en Grim al een aanbieding gedaan.

ADO en RKC eindigen dit seizoen als respectievelijk zeventiende en achttiende in de Eredivisie. Beide zullen echter niet degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie omdat de KNVB onlangs besloot geen promotie/degradatie toe te passen nu de competities niet kunnen worden afgemaakt door de coronacrisis.