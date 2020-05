De IFAB, de spelregelcommissie van de FIFA, heeft vrijdag ingestemd met een tijdelijke spelregelwijziging waardoor in sommige competities elke ploeg vijf spelers per wedstrijd mag wisselen. De wijziging geldt niet voor de Eredivisie.

Met de extra wissels wil de FIFA het welzijn van de spelers extra beschermen, omdat ze in korte tijd en onder warmere omstandigheden veel wedstrijden moeten spelen. De regelwijziging is tot en met 31 december 2020 van kracht en geldt alleen voor competities die voor die datum zijn afgerond.

Het streven van de KNVB is om in september te beginnen met het nieuwe Eredivisie-seizoen en door te gaan tot mei, waardoor de regel niet van kracht is in Nederland. Hier zijn slechts drie wissels per team toegestaan.

In bijvoorbeeld de Bundesliga, die volgend weekend hervat wordt, is dat tot het einde van het seizoen wel het geval.

Slechts drie momenten om te wisselen

Kanttekening is dat teams maar drie wisselmomenten houden, waardoor er waarschijnlijk vaker dubbele wissels zullen plaatsvinden. De FIFA wil zo voorkomen dat het spel veel stilligt en clubs in de slotfase extra veel tijd kunnen rekken.

Overigens zijn in vriendschappelijke wedstrijden vaak al vijf wissels toegestaan. In competitieve duels mag sinds enkele jaren een vierde speler gewisseld worden als het op verlenging uitdraait.

