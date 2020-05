Start 10.00 uur

Uitspraak binnen twee weken

Goedemorgen en welkom in ons liveblog over de rechtszaak die SC Cambuur en De Graafschap hebben aangespannen tegen de KNVB. Beide clubs hopen via een kort geding alsnog promotie af te dwingen naar de Eredivisie. We zijn in de rechtbank in Utrecht aanwezig en houden je in dit blog op de hoogte van de ontwikkelingen.