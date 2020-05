Zaak tegen KNVB ·

Advocaat Knijff gaat verder over de voorgestelde eenmalige uitbreiding van de Eredivisie naar twintig clubs. Dat idee is volgens de bond qua planning nagenoeg onmogelijk: "Al op 7 april is er bij een bijeenkomst gekeken naar een competitie met achttien clubs, en toen is al geconstateerd dat het een hele strakke planning was. We hebben het over twintig clubs gehad, waarbij de competitie later zou beginnen. Aan alle kanten was dat een onwenselijke planning en nagenoeg onmogelijk."