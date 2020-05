Son Heung-min heeft zijn dienstplicht in Zuid-Korea glansrijk afgerond. De aanvaller van Tottenham Hotspur behoorde tot de beste vijf rekruten van een groep van 157 militairen en kreeg een onderscheiding.

De 27-jarige Son, die door de coronacrisis eindelijk alle tijd had om zijn drie weken durende dienstplicht te vervullen, maakte op het eiland Jeju indruk bij het onderdeel schieten. Hij was foutloos, laat een woordvoerder van het Koreaanse leger vrijdag weten aan persbureau AFP.

De militaire dienstplicht in Zuid-Korea duurt normaal gesproken 21 tot 24 maanden, maar die periode kan verkort worden als iemand een belangrijke sportprestatie levert voor het land.

Omdat Son met het nationale elftal in 2018 goud won op de Aziatische Spelen, hoefde hij slechts een training van drie weken te volgen. Er staat nog wel 544 uur aan maatschappelijk werk open voor de 87-voudig international, die hij voor 2023 moet voldoen.

Son terug in Engeland voor vervolg Premier League

Son zal het maatschappelijk werk op een later moment doen, want hij is inmiddels al teruggekeerd naar Engeland voor het vervolg van de Premier League.

Het plan is om de competitie medio mei te hervatten, maar daar is nog geen akkoord over bereikt. Tottenham bezet na 29 wedstrijden de achtste plaats in de Premier League en Son scoorde dit seizoen negen keer. Hij speelt sinds 2015 voor de Londenaren die hem overnamen van Bayer Leverkusen.

