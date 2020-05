Remco Evenepoel rijdt dit jaar alsnog de Giro d'Italia. De Italiaanse rittenkoers, die door het coronavirus verplaatst is naar oktober, wordt de eerste grote ronde van het twintigjarige Belgische supertalent.

Nadeel voor Evenepoel is wel dat hij door zijn deelname aan de Giro niet van start kan gaan in Luik-Bastenaken-Luik, die verschoven is naar 4 oktober. De Giro begint een dag eerder en duurt tot en met 25 oktober.

"Remco zal dit najaar de Giro rijden. We willen op dat gebied niet afwijken van zijn programma", zei Patrick Lefevere, ploegleider van Evenepoels ploeg Deceuninck-Quick-Step, woensdag in het Belgische programma Extra Time Koers.

"Het is wel intriest dat hij daardoor niet kan meedoen aan Luik-Bastenaken Luik. Maar Remco is nog maar 20. Stel je voor dat hij al 37 was. Dan was dat iets anders geweest."

Remco Evenepoel na zijn eindzege in de Ronde van de Algarve in februari. (Foto: Pro Shots)

Giro ingeklemd tussen Tour en Vuelta

Eind maart dacht Evenepoel nog dat hij pas in 2021 zijn debuut zou maken in een grote ronde. De Giro was toen al geschrapt voor het voorjaar en hij zag het niet zitten om de "zware" Tour de France als eerste grote ronde van zijn loopbaan te rijden. Bovendien verkoos hij de WK wielrennen boven de Vuelta a España.

Dinsdag kreeg de Giro definitief alsnog een plek op de aangepaste wielerkalender van 2020. Het seizoen begint op 8 augustus en de Giro zit tussen de Tour en Vuelta ingeklemd.

Evenepoel was goed begonnen aan het seizoen met eindzeges in de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Vorig jaar won hij als tiener de Clásica San Sebastián.