Lonneke Slöetjes stopt in ieder geval tot 1 januari 2021 met volleybal. De diagonaalspeler van Oranje en de Italiaanse topclub Savino Del Bene Scandicci zegt toe te zijn aan een pauze en weet niet zeker of ze haar carrière daarna vervolgt.

"Door de constante combinatie van clubvolleybal en nationaal team is het afgelopen decennium voor mij heel belastend geweest", vertelt Slöetjes woensdag op de website van volleybalbond Nevobo.

De 29-jarige Achterhoekse speelt al sinds 2008 voor het Nederlands team en was er vier jaar geleden bij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Domper is dat Oranje er begin 2020 niet in slaagde zich te plaatsen voor de Spelen van Tokio, die vanwege het coronavirus zijn uitgesteld tot de zomer van 2021.

"Er waren natuurlijk tal van prachtige momenten", vervolgt Slöetjes. "Maar de laatste tijd heb ik het plezier in het spel wel een beetje verloren. Ik luister nu naar mijn hart, en dat zegt: even geen volleybal."

Lonneke Slöetjes in actie tijdens het WK 2019. (Foto: Getty Images)

'Benieuwd wat ik nog in mijn mars heb'

Komende zomer pakt de 302-voudig international haar studie bedrijfskunde weer op en verder heeft ze nog geen concrete plannen. "Ik ben erg benieuwd wat ik nog meer in mijn mars heb. Wat ik vanaf januari ga doen, weet ik nu oprecht nog niet. Dat ga ik de komende maanden onderzoeken."

Joop Alberda, technisch directeur van Nevobo, respecteert het besluit van Slöetjes. "De zware belasting op topspeelsters is een groot punt van aandacht voor ons. Wij begrijpen dat het voor een atleet soms nodig is om een periode van reflectie in te bouwen en we maken beleid om hier ruimte aan te bieden", aldus Alberda.

Overigens is de bond nog op zoek naar een bondscoach voor de volleybalsters. In maart besloot de Italiaan Giovanni Caprara niet bij te tekenen, omdat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie.