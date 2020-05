Mathieu van der Poel baalt er flink van dat hij dit jaar definitief niet mag meedoen aan de Tour de France. De Nederlander van Alpecin-Fenix hoopte dat zijn Belgische ploeg een wildcard zou krijgen. Tour-baas Christian Prudhomme liet dinsdag echter weten dat extra teams uitnodigen nooit een optie is geweest.

"Of ik ontgoocheld ben? Ja, ergens wel", zei de 25-jarige Van der Poel woensdag in het Belgische wielerprogramma Extra Time Koers.

Het continentale Alpecin-Fenix kreeg in januari geen wildcard van Tour-organisator ASO, die de voorkeur gaf aan de Franse teams Total Direct Energie, B&B Hotels-Vital Concept en Arkéa-Samsic.

Op dat moment deed dat Van der Poel weinig, omdat hij als mountainbiker voor olympisch goud wilde gaan op de Spelen in Tokio. Toen duidelijk werd dat de Spelen vanwege het coronavirus komende zomer niet doorgaan, begonnen de Amstel Gold Race-winnaar en zijn ploeg een lobby om alsnog een uitnodiging voor de Tour te krijgen.

De hoop nam toe toen de vereniging voor professionele wielerteams AIGCP en rennersvakbond CPA een oproep hadden gedaan om het aantal teams in de grote rondes te verhogen van 22 naar 24. Maar na de woorden van Prudhomme van dinsdag was de hoop vervlogen. "Er zullen 22 teams meedoen aan de Tour", zei hij.

'Weet nog niet wat ik ga rijden'

Opsteker voor Van der Poel is wel dat op de vernieuwde wielerkalender alsnog veel 'voorjaarsklassiekers' staan. Het seizoen wordt op 8 augustus hervat met Milaan-San Remo en koersen als de Amstel Gold Race (10 oktober) en de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) worden in het najaar verreden.

"Ik weet nog niet wat ik ga rijden", zei Van der Poel. "Ik heb nog niet in detail naar de nieuwe kalender gekeken. Maar als de kalender blijft zoals die nu is, denk ik dat er nog genoeg andere grote klassiekers zijn waarin ik me kan tonen."

De Giro d'Italia en de Vuelta a España, de andere twee grote rondes naast de Tour, overlappen elkaar op de nieuwe kalender. De Giro is van 3 tot en met 25 oktober en de Vuelta wordt van 20 oktober tot en met 8 november gehouden.