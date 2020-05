De planning van het kabinet is dat er vanaf 1 september weer in wedstrijdverband gevoetbald mag worden in Nederland. Sporten waarbij geen fysiek contact is, zoals tennis en golf, worden al per 11 mei opgestart, maar niet in wedstrijdverband.

Met de datum van 1 september zit het het kabinet op dezelfde lijn als de KNVB, die het Eredivsie-seizoen eind vorige maand officieel beëindigde vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De clubs en de bond hielden er al rekening mee dat de nieuwe competitie niet voor 1 september zou beginnen, omdat evenementen - en daarmee ook betaaldvoetbalwedstrijden - tot die datum verboden zijn. Ook het amateurvoetbal zal op zijn vroegst in september worden hervat.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge benadrukten woensdag op hun perscoferentie dat een voorwaarde is voor het weer toestaan van sporten dat het aantal besmettingen de komende niet omhoog schiet.

Sportscholen pas na 1 september open

Het voetbal en ook sporten als handbal, rugby en hockey moeten langer wachten op een herstart, omdat het contactsporten zijn. Bij sporten als tennis en golf kan wel anderhalve meter afstand gehouden worden met de tegenstander.

Wedstrijden zijn nog wel verboden en clubhuizen moeten gesloten blijven. Voorwaarde is ook dat er in de buitenlucht gesport wordt. Sportscholen kunnen daarom niet voor 1 september open.

