De Zuid-Koreaanse voetbalbond heeft besloten de openingswedstrijd van het seizoen vrijdag wereldwijd gratis uit te zenden op YouTube en Twitter. De bond ziet zo kans de K-League enorm te promoten omdat er door het coronavirus verder vrijwel geen voetbal is.

Het openingsduel tussen Jeonbuk Hyundai en Suwon Samsung begint vrijdag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) in het Jeonju World Cup Stadium. Bij Jeonbuk is er kans op speeltijd voor spits Lars Veldwijk, die afgelopen winter overkwam van Sparta.

De Zuid-Koreaanse competitie zou eigenlijk eind februari beginnen, maar door de uitbraak van het coronavirus ging dat niet door. Inmiddels is de situatie redelijk onder controle, al had het Aziatische land sowieso minder last van het virus dan landen als Nederland.

In totaal overleden 'slechts' 255 Koreanen aan de gevolgen van COVID-19, maar er zijn nog wel maatregelen van kracht. Voorlopig mogen er bij de wedstrijden in de K-League bijvoorbeeld geen toeschouwers aanwezig zijn. Alle spelers zijn vorige week getest op corona en alle uitslagen waren negatief.

'Interesse zal toenemen'

Dylan Chuan, directeur van de rechtenhouder Sportradar, ziet de opening van het seizoen als mooie gelegenheid om de K-League wereldwijd op de kaart te zetten. "Door de openingswedstrijd overal gratis uit te zenden zal de interesse toenemen", aldus Chuan. "Het zal voor veel mensen ter wereld een kennismaking zijn met de K-League en dus zal het commentaar in het Engels zijn."

Woensdag werd ook bekend dat de Duitse competitie deze maand nog hervat wordt. Waarschijnlijk gaat de bal in de Bundesliga op 15 of 22 mei weer rollen.

In Nederland is het Eredivisie-seizoen al beëindigd en mag het nieuwe seizoen niet voor 1 september van start gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.