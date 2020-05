De Tour de France en Roland Garros zullen deze nazomer alleen doorgaan als het mogelijk is dat met publiek te doen, aldus de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu.

"De Tour de France en Roland Garros hebben toeschouwers nodig", zei de Maracineanu donderdagavond tegen de Franse radiozender RMC.

"Deze evenementen zullen alleen doorgaan als we toestemming kunnen geven om publiek aanwezig te laten zijn. Het is geen optie om ze achter gesloten deuren af te werken."

Maracineanu stelde dat de Tour en Roland Garros beter in het geheel niet door kunnen gaan als er geen publiek welkom is. Het wederom uitstellen van de evenementen heeft niet haar voorkeur.

Beide grote sportevenementen werden al verplaatst vanwege de coronacrisis. De grootste wielerronde ter wereld staat nu gepland van 29 augustus tot 20 september, terwijl het belangrijkste tennistoernooi op gravel van 20 september tot 4 oktober moet plaatsvinden.

Het afwerken van sportevementen achter gesloten deuren wordt al langer genoemd als oplossing in vele takken van sport, maar is bepaald geen populaire optie. Eerder werd al bekend dat het voetbalseizoen in de Ligue 1 niet meer hervat zal worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.