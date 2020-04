SC Cambuur vreest voor een faillissement, nadat de KNVB vrijdag besloot dat de Leeuwarders niet promoveren. De club, die met een grote voorsprong aan de leiding ging in de Keuken Kampioen Divisie, was financieel al ingesteld op Eredivisie-voetbal in het komende seizoen.

"Of ik vrees voor het voortbestaan van Cambuur? Ja", zei algemeen Gerard van den Belt zondag tegen de NOS. "Als wij daadwerkelijk in de Keuken Kampioen Divisie blijven gaan we 1,5 miljoen euro onder water. En daar komt de coronacrisis nog bij, waar we allemaal last van hebben."

Cambuur, dat bezig is met de bouw van een nieuw stadion, investeerde afgelopen zomer al flink in spelers met de hoop op promotie. In de winterstop volgde een nieuwe financiële injectie.

"We stonden toen al met acht punten voorsprong bovenaan", vertelde Van de Belt. "We hebben opnieuw geïnvesteerd om de zwakke plekken in het elftal te versterken, waardoor het kampioenschap nog zekerder zou worden. Bovendien moesten we voor 1 april bepaalde aflopende contracten verlengen. Ook dat hebben we gedaan met het oog op het aanstaande Eredivisie-voetbal."

'Een krankzinnige keuze'

Op de huidige stand van de Keuken Kampioen Divisie, die inmiddels geldt als eindstand, is de voorsprong van Cambuur nog groter. Het gat met nummer drie FC Volendam is elf punten. Bij de stemming van de clubs afgelopen vrijdag waren zestien clubs dan ook voor promotie van Cambuur (en ook De Graafschap), negen tegen en negen neutraal. Toch besloot de KNVB dat Cambuur niet promoveert.

"Wat ons betreft is dat een krankzinnige keuze", zei Van den Belt. "KNVB-directeur Eric Gudde zei dat er in de laatste speelronden nog van alles had kunnen gebeuren. Maar ik vind dat niet van toepassing op Cambuur en RKC. Wij hebben een ruime voorsprong in de Keuken Kampioen Divisie en RKC een ruime achterstand in de Eredivisie."

Van den Belt benadrukte nogmaals dat Cambuur er alles aan zal doen om komend seizoen alsnog in de Eredivisie te spelen. Ook De Graafschap is boos. De club uit Doetinchem eiste zondag bij monde van algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp volledige inzage in de stemming en besluitvorming over promotie en degradatie.