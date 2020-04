De Graafschap eist bij de KNVB inzage in de stemming en besluitvorming van afgelopen vrijdag over promotie en degradatie. Volgens algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp moet openbaar worden wat er precies gebeurd is.

"Wij willen de stemming inzichtelijk hebben", zegt Ostendorp zondag tegen Voetbal International. "Er leven te veel vragen om het hierbij te laten."

De Graafschap, dat tweede stond in het door de uitbraak van het coronavirus gestaakte seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, greep vrijdag naast promotie omdat de KNVB niet meeging in de raadgevende stemming van de clubs.

De KNVB meldde dat zestien clubs voor degradatie van RKC Waalwijk en ADO Den Haag stemden en daarmee voor promotie van Cambuur en De Graafschap. Negen clubs stemden voor handhaving van de Eredvisie-clubs en negen clubs waren neutraal.

'Waarheid moet aan het licht komen'

Volgens KNVB-directeur Eric Gudde konden de zestien stemmen voor degradatie niet gezien worden als duidelijke meerderheid. Hij zei na afloop dat een verhouding van 80 om 20 procent nodig was geweest om mee te gaan met de stemming, maar daarover was vooraf niets bij de clubs bekend.

"Het gehele proces moet tegen het licht worden gehouden", vindt Ostendorp. "De vraag is of het wel helder genoeg is geweest, ook voor de KNVB zelf. Een gedetailleerde reconstructie zou op zijn plaats zijn, zodat de waarheid aan het licht komt."

De directeur acht daarbij van groot belang dat duidelijk wordt wat de waarde is van de neutrale stemmen. Meerdere clubs zeiden al dat ze zich hebben onthouden van stemmen omdat ze niet wilden oordelen over andere clubs. "Zijn die stemmen meegewogen? En op welke wijze dan?", aldus Ostendorp, die zijn vragen heeft neergelegd bij rvc-voorzitter Jan Smit en bondsvoorzitter Just Spee.

De Graafschap is zeker niet de enige club die verbolgen is over de gang van zaken van vrijdag. Cambuur benadrukte zondag op Twitter nogmaals zich niet neer te leggen bij het besluit van de KNVB. "Wij blijven strijdbaar en onderzoeken alle mogelijkheden", aldus de nummer één van de Keuken Kampioen Divisie.