De handbalsters zijn zeker van deelname aan het EK 2020 in Denemarken en Noorwegen, omdat de laatste kwalficatiewedstrijden geschrapt zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus. Voor de mannen is nu duidelijk dat zij het WK 2021 moeten missen.

De Europese handbalbond EHF besloot vrijdag de laatste vier rondes in de EK-kwalificatie te schappen en de tickets te verdelen op basis van het vorige EK. Nederland eindigde toen, in 2018, als derde en dat is ruim voldoende voor deelname dit jaar.

Regerend wereldkampioen Nederland had zich anders waarschijnlijk ook wel geplaatst, want de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade ging na twee zeges aan kop in een poule met Spanje en de zwakkere landen Oostenrijk en Griekenland. De eerste twee in de stand zouden doorgaan naar het EK.

Het EK begint op 3 december en de finale is op 20 december.

Geen play-off voor mannen

De Nederlandse mannen waren nog een play-off verwijderd van deelname aan het WK in januari in Egypte. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson moest afrekenen met Oostenrijk, maar de die duels gaan vanwege het coronavirus niet door.

De EHF bepaalde maandag dat het resultaat op het EK van begin dit jaar de doorslag geeft en daarop werd Oranje zeventiende en Oostenrijk achtste.

De Nederlandse mannen deden maar één keer mee aan het WK en dat was in 1961.