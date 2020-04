Topsporters kunnen na 28 april onder voorwaarden individueel op sportcomplexen gaan trainen, zo heeft het kabinet dinsdag aangekondigd tijdens een persconferentie.

Het is nog niet bekend op welke sportcomplexen en in welk vorm topsporters mogen trainen. Sportkoepel NOC*NSF gaat daarover woensdag in overleg met de technisch directeuren van de aangesloten sportbonden.

Met de versoepelde maatregelen voor de topsport volgt het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat eerder dinsdag in een rapport schreef dat het risico voor de volksgezondheid "beheersbaar" is als topsporters weer individueel gaan trainen. Zij moeten dan wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

NOC*NSF drong vorige week in een gesprek met minister Martin van Rijn (Medische Zorg) aan om de regels voor topsporters te versoepelen en de topsportaccommodaties open te stellen.

De sportkoepel liet vrijdag bij monde van algemeen directeur Gerard Dielessen al weten dat het met verschillende sportbonden had gesproken over plannen voor sporters, mochten de complexen weer worden opengesteld. De ideeën zouden daarna verder worden uitgewerkt.

NOC*NSF sloot op 15 maart alle topsportlocaties om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Topsporters waren sindsdien op zichzelf aangewezen en trainden noodgedwongen thuis.

