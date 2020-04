Het verlengen van de coronamaatregelen heeft tot gevolg dat tal van sportevenementen en competities in Nederland definitief gestaakt zijn of uitgesteld. De TT van Assen gaat op 28 juni niet door en de hockeycompetities zijn per direct beëindigd.

De organisatie van de MotoGP-race in Assen hield al rekening met uitstel, al was er nog hoop dat de races zonder publiek verreden konden worden.

Dinsdagavond zei premier Rutte op zijn persconferenties dat alle evenementen in Nederland tot 1 september verboden zijn, waardoor definitief het doek viel voor een race op 28 juni.

De negen MotoGP-races die dit jaar voor Assen op de kalender stonden, werden al eerder afgelast vanwege het coronavirus. Als de TT van Assen, dat op de wedstrijddag de laatste jaren 100.000 bezoekers trekt, later in het jaar ook niet doorgaat, is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de befaamde motorrace in Nederland niet verreden wordt.

Geen kampioen bij hockey

De hockeybond besloot dinsdagavond dat alle competities niet worden afgemaakt, waaronder de Hoofdklasse voor mannen en vrouwen.

Er worden geen kampioenen aangewezen en promoties en degradaties worden evenmin doorgevoerd. De laatste hockeywedstrijden werden begin maart gespeeld.

De Europese Hockey Federatie (EHF) heeft nog wel hoop dat de Euro Hockey League (EHL) van 2020 op een later moment in dit jaar afgewerkt wordt. Als dat kan worden de tickets voor de Nederlandse clubs op basis van de huidige stand verdeeld.

Het hockeyseizoen is definitief voorbij. (Foto: Pro Shots)

NK wielrennen afgelast

In het wielrennen staat er door het verlengen van de maatregelen een streep door de NK, die van 19 tot en met 21 juni gehouden zou worden op de Col du Vam in Wijster.

Het is bovendien duidelijk dat de Grand Prix van Zandvoort niet voor 1 september zal worden verreden, als die überhaupt dit jaar nog wordt ingehaald. De Formule 1-race, die voor het eerst sinds 1985 werd opgenomen op de kalender, stond aanvankelijk in het weekend van 1 tot en met 3 mei ingepland.

De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie lijken definitief voorbij, al overlegt de KNVB vrijdag nog met de clubs en de belangenverenigingen Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie aanwezig.

De bond zei dinsdag in een reactie "het voornemen" te hebben om het lopende seizoen te beëindigen. Daarover moet de KNVB wel nog in conclaaf met de UEFA. De bond had tot nu toe uit financieel oogpunt nog geen punt achter het seizoen gezet, maar heeft nu geen andere optie.

