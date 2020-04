Het Eredivisie-seizoen wordt door de uitbraak van het coronavirus vrijwel zeker niet afgemaakt. Doordat het kabinet alle evenementen en daarmee ook Eredivisie-wedstrijden tot 1 september heeft verboden, lijkt het seizoen voorbij.

"Tot 1 september zal er geen betaald voetbal zijn", zei premier Mark Rutte dinsdag op de persconferentie over de coronamaatregelen.

In theorie zou het kunnen dat het huidige Eredivisie-seizoen na 1 september nog wordt afgemaakt, maar dit is zeer onwaarschijnlijk. Vrijdag praten de belanghebbenden in het voetbal, waaronder de clubs, KNVB, de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie, over wat de gevolgen zijn voor het profvoetbal in Nederland.

Het verbod op evenementen, waar Eredivisie-wedstrijden onder vallen, was tot 1 juni van kracht en wordt verlengd met drie maanden. Ook het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie lijkt voorbij, nadat enkele weken geleden al het amateurseizoen werd gestaakt. De KNVB-bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht kan net zo min worden afgewerkt.

"Met alle gevolgen die deze crisis heeft voor de volksgezondheid zullen we dit offer moeten brengen. Ik verwacht dat mensen dat begrijpen", zei Rutte. Wedstrijden zonder publiek spelen zijn voor 1 september ook geen optie, omdat - anders dan in bijvoorbeeld Duitsland - ook die duels gelden als evenementen.

360 Video Persconferentie Rutte: dit gaat er veranderen vanaf 28 april

Onduidelijkheid over eindstand

De KNVB heeft nog niet bekendgemaakt wat de conclusies zijn als het seizoen niet wordt afgemaakt. De kampioen van Nederland heeft recht op een Champions League-ticket, maar het is de vraag of er nog een kampioen wordt aangewezen of dat dat op een andere manier wordt bepaald. Waarschijnlijk komt daar vrijdag meer duidelijkheid over.

Ajax gaat op dit moment aan de leiding in de Eredivisie, dankzij een beter doelsaldo dan nummer twee AZ.

Ook is niet duidelijk of er clubs gaan degraderen uit of promoveren naar de Eredivisie. De UEFA komt waarschijnlijk donderdag met richtlijnen voor het aanwijzen van plekken voor Europees voetbal als een competitie niet wordt afgemaakt.

