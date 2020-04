De UEFA dreigt niet langer met zware sancties als nationale bonden op advies van de overheid de competities staken vanwege het coronavirus. Een vereiste is wel dat er duidelijke richtlijnen zijn vastgesteld om te bepalen welke clubs Europees voetbal spelen.

Begin deze maand zei de UEFA nog dat beëindiging van de competitie "op geen enkele manier te rechtvaardigen is". Als straf konden landen mogelijk uitgesloten worden van Europees voetbal.

Na een videoconferentie dinsdag met vertegenwoordigers van de 55 UEFA-landen is de toon van de UEFA gematigder. Er wordt nog altijd sterk geadviseerd de competitie af te maken, maar voor "speciale gevallen" kan een uitzondering worden gemaakt, staat in een verklaring van de UEFA.

Er moet daarvoor nog wel een plan ontwikkeld worden om te komen tot de verdeling van de plekken in de Champions League en Europa League. Eventuele beslissingen daarover worden donderdag genomen tijdens de volgende vergadering van de UEFA.

Diverse scenario's gepresenteerd

Tijdens de vergadering van dinsdag werden ook nog diverse scenario's gepresenteerd voor het uitspelen van de Europese clubtoernooi en de kalender voor landenploegen.

Maandag meldde de UEFA al dat de Europese voetbalbond geen harde deadline heeft gesteld waarop alle competities afgemaakt moeten zijn. Voorzitter Aleksander Ceferin houdt er rekening mee dat het lopende seizoen na augustus nog niet is afgelopen.

In Nederland is het spelen van betaald voetbal tot zeker 1 juni verboden en de burgemeesters willen die termijn verlengen tot 1 september, terwijl de Bundesliga in Duitsland mogelijk in mei wordt hervat.

Minister-president Mark Rutte geeft dinsdag om 19.00 uur een persconferentie en waarschijnlijk wordt dan meer duidelijk over de situatie in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, die al sinds begin maart stilliggen.

