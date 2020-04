Hoewel het EK met een jaar is verschoven naar de zomer van 2021, wil de Johan Cruijff Arena zich 'gewoon' beschikbaar stellen als een van de twaalf stadions waarin gespeeld wordt. Directeur Henk Markerink heeft goede hoop dat dat gaat lukken.

"We gaan er nog vol voor. We proberen het EK nu in te passen in het programma voor de zomer van 2021, dat zoals elk normaal gesproken niet-EK of -WK-jaar voller is dan normaal", zegt Markerink maandag tegen De Telegraaf.

"Als iedereen een beetje meebuigt, moeten we het kunnen plannen. En daar hebben we van de UEFA tot het einde van deze maand de tijd voor. Zij willen ons graag binnenboord houden."

Het EK wordt voor het eerst in twaalf landen gehouden. Naast Amsterdam zijn Londen, Sint-Petersburg, München, Rome, Bakoe, Dublin, Kopenhagen, Boekarest, Boedapest, Glasgow en Bilbao normaal gesproken de speelsteden.

In de Johan Cruijff ArenA worden drie groepsduels en een achtste finale gespeeld. Het Nederlands elftal speelt alle poulewedstrijden in het stadion van Ajax.

Aanvankelijk zou het EK komende zomer van 12 juni tot en met 12 juli worden gehouden. Ruim een maand geleden besloot de UEFA in samenspraak met alle betrokken partijen om het toernooi vanwege de coronacrisis te verplaatsen naar 11 juni tot en met 11 juli volgend jaar.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.