Door het coronavirus gaat 12 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

12 april 1978: PSV bereikt ondanks een 3-1-nederlaag bij FC Barcelona de finale van de UEFA Cup. Aanvoerders Willy van der Kuijlen en Johan Cruijff schudden elkaar vooraf de hand. (Foto: Pro Shots)

12 april 1987: Een prachtige redding van Joop Hiele tijdens de topper tussen Feyenoord en PSV, die in 1-1 eindigde. (Foto: Pro Shots)

12 april 1998: Michael Schumacher wint op het Autódromo Oscar Alfredo Gálvez de (voorlopig) laatste editie van de Grand Prix van Argentinië. (Foto: Getty Images)

12 april 2005: AC Milan-doelman Dida wordt tijdens het Champions League-duel met Internazionale geraakt door vuurwerk dat supporters van de 'Nerazzurri' naar hem gooien, waarna het duel wordt gestaakt. (Foto: Getty Images)

12 april 2008: Femke Heemskerk, Hinkelien Schreuder, Inge Dekker en Marleen Veldhuis pakken bij de WK kortebaan in een wereldrecord goud op de 4x100 meter vrije slag. (Foto: Getty Images)

12 april 2009: Tom Boonen schrijft voor de derde keer in zijn carrière Parijs-Roubaix op zijn naam. (Foto: Getty Images)

12 april 2009: Luis Suárez benut onder meer een strafschop en leidt Ajax met een hattrick naar een 7-0-thuiszege op Willem II. (Foto: Pro Shots)

12 april 2011: Mede dankzij deze rebound van Kobe Bryant winnen de Los Angeles Lakers de NBA-topper tegen de San Antonio Spurs met 93-102. (Foto: Pro Shots)

12 april 2015: Golfer Jordan Spieth krijgt het groene jasje om de schouders na zijn overwinning op de Masters in Augusta, zijn eerste majortitel. (Foto: Pro Shots)

12 april 2017: Arjen Robben speelde in de kwartfinales van de Champions League zijn honderdste Europese wedstrijd, waarin hij met Bayern München met 1-2 verloor van Real Madrid. (Foto: Getty Images)