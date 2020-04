Door het coronavirus gaat 11 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

11 april 1987: Geconcentreerde blik bij Lotus-coureur Ayrton Senna voor de GP van Brazilië. De openingsrace van het seizoen zou gewonnen worden door zijn grote rivaal Alain Prost. (Foto: Getty Images)

11 april 1999: Newcastle United-manager Ruud Gullit is dolblij met zijn spits Alan Shearer. Met twee goals loodst Shearer zijn ploeg ten koste van Tottenham Hotspur naar de finale van het toernooi om de FA Cup. (Foto: Pro Shots)

11 april 2001: Australië laat in een WK-kwalificatieduel geen spaan heel van Amerikaans-Samoa. Het wordt 31-0, nog altijd de grootste uitslag in een officieel FIFA-duel. (Foto: Getty Images)

11 april 2002: Pierre van Hooijdonk heeft al vroeg de score geopend voor Feyenoord in de halve finale van het toernooi om de UEFA Cup tegen Internazionale. Aan het uiteindelijke 2-2-gelijkspel hebben de Rotterdammers voldoende voor een plek in de finale. (Foto: Getty Images)

11 april 2008: Eensgezindheid bij de Canadese ijshockeyvrouwen, die het voor de elfde keer op rij in de WK-finale opnemen tegen de Verenigde Staten. Het mag niet baten, de VS wint met 4-3. (Foto: Pro Shots)

11 april 2008: Marleen Veldhuis pakt goud op de 100 meter vrije slag. Ze heerst op het WK kortebaan in Manchester met vier gouden plakken, waarvan twee bij de estafette. (Foto: Getty Images)

11 april 2017: Het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en AS Monaco gaat niet door, omdat er op weg naar het stadion een ontploffing plaatsvond bij de spelersbus van de Duitsers. Verdediger Marc Bartra raakte gewond. (Foto: Pro Shots)

11 april 2019: Max Verstappen poseert met zijn toenmalige teamgenoot Pierre Gasly ter gelegenheid van de duizendste Grand Prix die later dat weekend in China verreden wordt. (Foto: Getty Images)