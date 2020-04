De start van het MotoGP-seizoen is dinsdag opnieuw uitgesteld. Vanwege het coronavirus gaat er een streep door de Grands Prix van Italië (31 mei) en Catalonië (7 juni). Daardoor is de TT van Assen (28 juni) nu de tweede race van het seizoen, al is het nog zeer de vraag of die race wél door kan gaan.

Het MotoGP-seizoen had eigenlijk op 8 maart in Qatar moeten beginnen, maar ook die race werd afgelast. Later ging er ook een streep door de wedstrijden in Thailand, de Verenigde Staten, Argentinië, Spanje en Frankrijk.

Of de races in Mugello en Barcelona later dit jaar worden ingehaald is nog onduidelijk. Door de verplaatsing van de wedstrijden in Thailand (4 oktober), de VS (15 november) en Argentinië (22 november) is de kalender al overvol. De GP in Qatar zal dit jaar niet verreden worden.

"We blijven de situatie van dag tot dag bekijken", schrijft de mondiale motorsportbond Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) op de eigen site. "We proberen de races in Italië, Frankrijk, Spanje en Catalonië nog in te passen. Indien mogelijk wordt er zo snel mogelijk een nieuwe kalender gepubliceerd."

Vooralsnog wordt het seizoen op 21 juni geopend op de Duitse Sachsenring. Een week later staat de TT van Assen op het programma.

